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Правительство изучает вопрос заработных плат сотрудников культуры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422931-ru.html

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С.Жээнбеков: "В настоящее время силы правительства страны направлены на поддержку экспортеров"

Правительства рассматривает создание туристической госкомпании

27 апреля 2017, 14:16       Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год.
Сооронбай Жээнбеков сообщил, что в 2016 году средняя реальная заработная плата учителей школ составила 13 тыс. 824 сомов в месяц, впервые сравнявшись со средней реальной заработной платой по стране.
"Заработная плата работников бюджетной сферы в отчетном году выросла, по сравнению с 2015 годом, на 10,8% и составила 11 тыс. 791 сомов", – сообщил он.
Глава кабмина отметил, в настоящее время правительство изучает вопрос заработных плат сотрудников сферы культуры.
Ранее на заседании фракции "Республика – Ата Журт" при рассмотрении отчета правительства депутат Руслан Казакбаев поднимал вопрос заработной платы в сфере культуры.
"Средняя заработная плата работников сферы культуры 4,5 тыс. сомов. В то время как, в стране установлен прожиточный минимум в размере 5 тыс. сомов. Это та сумма, чтобы не умереть с голоду", – заявил в ходе прошлого заседания депутат.

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