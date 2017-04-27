Правительство изучает вопрос заработных плат сотрудников культуры

27 апреля 2017, 14:16 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год.

Сооронбай Жээнбеков сообщил, что в 2016 году средняя реальная заработная плата учителей школ составила 13 тыс. 824 сомов в месяц, впервые сравнявшись со средней реальной заработной платой по стране.

"Заработная плата работников бюджетной сферы в отчетном году выросла, по сравнению с 2015 годом, на 10,8% и составила 11 тыс. 791 сомов", – сообщил он.

Глава кабмина отметил, в настоящее время правительство изучает вопрос заработных плат сотрудников сферы культуры.

Ранее на заседании фракции "Республика – Ата Журт" при рассмотрении отчета правительства депутат Руслан Казакбаев поднимал вопрос заработной платы в сфере культуры.

"Средняя заработная плата работников сферы культуры 4,5 тыс. сомов. В то время как, в стране установлен прожиточный минимум в размере 5 тыс. сомов. Это та сумма, чтобы не умереть с голоду", – заявил в ходе прошлого заседания депутат.