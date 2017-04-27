Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Минздрав КР: Ситуация по кори и краснухе в республике стабильнаяМинздрав КР: Ситуация по кори и краснухе в республике стабильнаяВ связи с ремонтом теплосетей участок переулка Геологический будет закрыт для движения автотранспортаВ связи с ремонтом теплосетей участок переулка Геологический будет закрыт для движения автотранспорта

В 2016 году в Кыргызстане снижен уровень младенческой и материнской смертности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-2016...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422930-ru.html

Похожие новости

В аппарате президента Кыргызстана предложили создать гостуркомпанию

Бизнесмена Кыргызстана и Катара обсудили вопросы сотрудничества

Детей из приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана обучают правилам поведения на неописанных участках

Ч.Турсунбеков: "В июне будут возобновлены авиарейсы между Кыргызстаном и Ираном"

В России кыргызстанец обвиняется в истязании несовершеннолетней

27 апреля 2017, 14:27       Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Сооронбай Жээнбеков сообщил, что в прошлом году снижен уровень младенческой и материнской смертности
"По итогам 2016 года показатель младенческой смертности составил 16,6 на 1000 родившихся. Показатель детской смертности снизился на 8%. Показатель материнской смертности в республике уменьшился в 2016 году на 29,9% по сравнению с 2015 годом", – сообщил он.
По информации главы кабмина, за отчетный период на выплату государственных пособий из средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства на общую сумму 5,4 млрд сомов, что на 10,3% больше по сравнению с 2015 годом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум