В 2016 году в Кыргызстане снижен уровень младенческой и материнской смертности

27 апреля 2017, 14:27 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Сооронбай Жээнбеков сообщил, что в прошлом году снижен уровень младенческой и материнской смертности

"По итогам 2016 года показатель младенческой смертности составил 16,6 на 1000 родившихся. Показатель детской смертности снизился на 8%. Показатель материнской смертности в республике уменьшился в 2016 году на 29,9% по сравнению с 2015 годом", – сообщил он.

По информации главы кабмина, за отчетный период на выплату государственных пособий из средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства на общую сумму 5,4 млрд сомов, что на 10,3% больше по сравнению с 2015 годом.