В Бишкеке планируют провести Дельфийские игры

27 апреля 2017, 14:38 Комментарии

Мэрия будет вести переговоры по проведению Дельфийских игр в Бишкеке, сообщил журналистам градоначальник Албек Ибраимов.

По его словам, один раз в 4 года, как и Олимпийские игры, проводятся Дельфийские.

"Сегодня, на первом Бишкекском форуме культур поступило предложение о проведение Дельфийских игр в Бишкеке. Это очень большое культурное событие, надеемся, в течение 4-х лет мы проведем этот фестиваль в Кыргызстане. Будем вести переговоры с организаторами Игр, и включим фестиваль в план мероприятий", – сказал Ибраимов.

Дельфийские игры – это соревнования (конкурсы, фестивали), а также выставки и презентации в различных областях искусства. Истоки современных Дельфийских игр прослеживаются от античных Пифийских игр, проходивших в древнегреческих Дельфах. Среди участников и победителей Дельфийских игр много людей, продолжающих деятельность в области искусства.