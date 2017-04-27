Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ч.Турсунбеков: "В июне будут возобновлены авиарейсы между Кыргызстаном и Ираном"Ч.Турсунбеков: "В июне будут возобновлены авиарейсы между Кыргызстаном и Ираном""Откровения" Байсалова, или Как устроить игру в наперстки"Откровения" Байсалова, или Как устроить игру в наперстки

В Бишкеке планируют провести Дельфийские игры

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422929-ru.html

Похожие новости

Депутат просит правительство провести инвентаризацию госпрограмм

На центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка об истории Бишкека

ГПС планирует приобрести служебных собак на полмиллиона сомов

Бишкек открыл свою персональную выставку на центральной площади Ала-Тоо

В Бишкеке обсудили увеличение числа трудящихся-мигрантов в Корее и расширение сферы их трудоустройства

27 апреля 2017, 14:38       Комментарии

Мэрия будет вести переговоры по проведению Дельфийских игр в Бишкеке, сообщил журналистам градоначальник Албек Ибраимов.
По его словам, один раз в 4 года, как и Олимпийские игры, проводятся Дельфийские.
"Сегодня, на первом Бишкекском форуме культур поступило предложение о проведение Дельфийских игр в Бишкеке. Это очень большое культурное событие, надеемся, в течение 4-х лет мы проведем этот фестиваль в Кыргызстане. Будем вести переговоры с организаторами Игр, и включим фестиваль в план мероприятий", – сказал Ибраимов.
Дельфийские игры – это соревнования (конкурсы, фестивали), а также выставки и презентации в различных областях искусства. Истоки современных Дельфийских игр прослеживаются от античных Пифийских игр, проходивших в древнегреческих Дельфах. Среди участников и победителей Дельфийских игр много людей, продолжающих деятельность в области искусства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум