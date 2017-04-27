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Из-за угрозы обвала 450 семей села Кызыл-Туу должны переехать. Но им некудаИз-за угрозы обвала 450 семей села Кызыл-Туу должны переехать. Но им некудаБайбакпаев: У нас дороги строят китайцы, турки, но только не кыргызыБайбакпаев: У нас дороги строят китайцы, турки, но только не кыргызы

В Канте школьник убил своего одноклассника. Тело найдено на стройке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359009_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422928-ru.html

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27 апреля 2017, 14:07       Комментарии

В городе Канте на стройке найден труп 15-летнего подростка. На теле, по данным Чуйского ГУВД, зафиксировано множество ушибов и ссадин, от которых несовершеннолетний и скончался.
19 апреля мальчика обнаружил хозяин стройки. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 97 УК КР (убийство). В настоящее время задержан подозреваемый в преступлении одноклассник убитого, сообщают правоохранительные органы.
"Само убийство произошло 17 апреля. Хозяин недостроенного дома обнаружил тело 19 апреля. Задержанным по подозрению в убийстве сейчас является одноклассник погибшего. Они повздорили и их ссора переросла в драку. Сейчас подозреваемый находится в колонии для несовершеннолетних", - сообщил инспектор пресс-службы ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов.

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