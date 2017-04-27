В Канте школьник убил своего одноклассника. Тело найдено на стройке

27 апреля 2017, 14:07 Комментарии

В городе Канте на стройке найден труп 15-летнего подростка. На теле, по данным Чуйского ГУВД, зафиксировано множество ушибов и ссадин, от которых несовершеннолетний и скончался.

19 апреля мальчика обнаружил хозяин стройки. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 97 УК КР (убийство). В настоящее время задержан подозреваемый в преступлении одноклассник убитого, сообщают правоохранительные органы.

"Само убийство произошло 17 апреля. Хозяин недостроенного дома обнаружил тело 19 апреля. Задержанным по подозрению в убийстве сейчас является одноклассник погибшего. Они повздорили и их ссора переросла в драку. Сейчас подозреваемый находится в колонии для несовершеннолетних", - сообщил инспектор пресс-службы ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов.