Из-за угрозы обвала 450 семей села Кызыл-Туу должны переехать. Но им некуда

27 апреля 2017, 14:10 Комментарии

В селе Кызыл-Туу Сузакского района местные власти требуют переселения 450 семей из-за угрозы обвала. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Вчера, 26 апреля, к омбудсмену с жалобами обратились около 70 жителей села. Многие из них обеспокоены состоянием дорог и отсутствием электроэнергии в селе. Однако самой большой нерешенной до сих пор проблемой является вопрос выделения земель для 450 семей.

Как оказалось, эти семьи жили на участке, огражденном красной линией, в связи с возможным обвалом.

"Местные власти требуют переезда жителей в другое место. При этом власти не решили вопрос о предоставлении жителям временного жилья, а на выделяемых участках отсутствуют условия для проживания, например, на этих участках нет электроэнергии, питьевой воды. Некоторым семьям приходится жить у знакомых или родственников, а некоторые, рискуя своей жизнью, продолжают жить в селеопасной зоне", - сообщили в аппарате омбудсмена.

Омбудсмен взял вопрос под контроль.