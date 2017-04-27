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Из-за угрозы обвала 450 семей села Кызыл-Туу должны переехать. Но им некуда

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359011_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422927-ru.html

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В селе Кызыл-Туу Сузакского района ряд семей продолжает жить в селеопасной зоне, - омбудсмен

27 апреля 2017, 14:10       Комментарии

В селе Кызыл-Туу Сузакского района местные власти требуют переселения 450 семей из-за угрозы обвала. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.
Вчера, 26 апреля, к омбудсмену с жалобами обратились около 70 жителей села. Многие из них обеспокоены состоянием дорог и отсутствием электроэнергии в селе. Однако самой большой нерешенной до сих пор проблемой является вопрос выделения земель для 450 семей.
Как оказалось, эти семьи жили на участке, огражденном красной линией, в связи с возможным обвалом.
"Местные власти требуют переезда жителей в другое место. При этом власти не решили вопрос о предоставлении жителям временного жилья, а на выделяемых участках отсутствуют условия для проживания, например, на этих участках нет электроэнергии, питьевой воды. Некоторым семьям приходится жить у знакомых или родственников, а некоторые, рискуя своей жизнью, продолжают жить в селеопасной зоне", - сообщили в аппарате омбудсмена.
Омбудсмен взял вопрос под контроль.

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