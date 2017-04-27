"Откровения" Байсалова, или Как устроить игру в наперстки

27 апреля 2017, 14:35 Комментарии

Активность Эдиля Байсалова сильно напоминает действия так называемых "подставных" в игре наперсточников. Пока так называемый "низовой" проводит манипуляции с шариком, пряча между пальцами, подставной разводит лоха, отвлекая его внимание. В итоге ни под одним наперстком не оказывается шарика, очередной лох уходит с проигрышем.

Трюк состоит в том, что шарик находится под наперстком до тех пор, пока в игре участвует наперсточник и подставные игроки, точнее изображают игру. Но вот какой-то случайный прохожий, поверивший в свою наблюдательность, вступает в игру, и шарик путем манипуляций наперсточника (обычно называют низовым), исчезает из-под наперстка. Подставные игроки отвлекают внимание лоха, загораживают наперсточника в тот момент, когда он переворачивает колпачок. Один из отработанных методов: когда подставной пользуется тем, что наперсточник-низовой вроде бы отвлекся или отвернулся, и приподнимает один из наперстков. Лох видит под ним шарик и указывает на него. Но когда наперсточник поднимает колпак, шарика под ним не оказывается, зато он обнаруживается под другим колпачком. А ларчик просто открывался: подставной, приподнимая наперсток, незаметно зажимает шарик кончиками пальцев, а наперсточник, демонстрируя (после проигрыша неудачника) шарик под другим наперстком, так же незаметно вкатывает под него точно такой же шарик. Но функции подставных не ограничиваются только этими манипуляциями. Во время игры они своими действиями пытаются привлечь к себе и наперсточнику как можно больше внимания. Они завлекают зевак, предлагают сыграть с ними в складчину, ссылаясь на нехватку денег для якобы уже стопроцентного выигрыша. При этом они могут заверять, что выигрыш, который во много раз превышает недостающую сумму, они разделят по-братски. В случае, если деньги дает кто-нибудь из доверчивых прохожих, стопроцентный выигрыш для него превращается в стопроцентный проигрыш. А если лохов не находится, то деньги добавляет свой подставной. В этом случае выигрыш гарантирован, и обговоренная ставка у всех на глазах делится поровну между двумя "счастливчиками", которые сумели "обыграть" наглеца-наперсточника.

Так же ведет себя Байсалов - он пытается сыграть роль подставного, а наперсточники, которые чаще бывают "бригадирами", проводят свои манипуляции. Байсалов пытается создать резонанс вокруг богатства Атамбаева, открыть какие-то темные стороны, подвергая сомнению информацию пресс-службы президента. Таким образом он как-то пытается отвести внимание общественности от сути вопроса, размыть основной посыл. А посыл был прост: Атамбаев раскрывает факты о своем богатстве, отвечая Омурбеку Текебаеву, который пытался обвинить президента в том, что он разбогател после 2010 года.

Лидер "Ата Мекена" был вынужден как-то отвлечь от острых и злых вопросов о происхождении своего богатства. СМИ писали, что Текебаев после 2010 года превратился в мультимиллионера, у него появилось большое количество недвижимости, стоимость которой составляла около 150 млн сомов. Авторы публикации вопрошали, как могло появиться такое богатство у Текебаева, чьи доходы по декларации никак не позволяли так быстро нарастить свое благосостояние. В СМИ также есть протоколы допросов Текебаева в ночь с 6 на 7 апреля 2010 года в ГКНБ. Там лидер "Ата Мекена" утверждает, что нигде не работает, занимается общественной деятельности, а семья содержится за счет небольших доходов супруги. А потом после революции Текебаев внезапно становится достаточно состоятельным человеком. Естественно, он все списывает на предпринимательский дар своей жены. Хотя, по декларации доходов, жена Текебаева не зарабатывала так много, чтобы приобрести такое количество дорогой недвижимости. СМИ также заинтересовались быстрым обогащением и других политиков, которые входили во временное правительство. Вопросы такого характера возникли и экс-генпрокурору Аиде Саляновой, особенно по бизнесу ее мужа.

Во время передачи документов о [urlhttp://www.vb.kg/doc/357864_prezident_eshe_raz_pokazal_svou_finansovyu_chistoplotnost.html]происхождении[/url] своего богатства генпрокурору Индире Джолдубаевой Атамбаев резонно спросил, почему также не могут отчитаться и вышеперечисленные лица. Президент поставил вопрос ребром и заявил, что в конце концов должна заработать статья о незаконном обогащении Уголовного кодекса, которая была принята еще в 2012 году и направлена на борьбу с коррупцией.

И это стало поводом для паники. Многие так называемые оппозиционеры, бывшие члены временного правительства, экс-генпрокурор, бывший министр юстиции поняли, что загнаны в угол. Тогда они и пошли на организацию различных "отвлекух", сильно напоминающих игру в наперстки, один из видов лохотрона, но политического. Понятно, что главными, то есть наперсточниками –низовыми являются лица, которые могут подпасть под статью о незаконном обогащении. А подставными стали такие, как Эдиль Байсалов, чья задача - увести внимание публики от сути вопроса в сторону. То есть, как в игре наперстки, ввести в заблуждение лоха, чтобы он ушел с проигрышем.

Но что толкает Байсалова на такой шаг. Обычно подставные входят на равных в группу мошенников-наперсточников.

А может, и Байсалов почувствовал угрозу.

Тут, наверное, стоит процитировать руководителя пресс-службы президента КР Алмаза Усенова. Он, ответив на заявления Байсалова, задал свои вопросы. "Не буду скрывать, после встречи с двумя весьма осведомленными журналистами, у меня тоже появились вопросы. Но уже к общественному деятелю Эдилю Байсалову. Один из них порекомендовал обратить внимание на то, что особая активность в критике Атамбаева у Байсалова появилась после призыва президента проверить богатства бывших высокопоставленных деятелей временного правительства.

Вопрос 1. Правда ли, что вы сумели баснословно приумножить свое состояние после апреля 2010 года? Как можете объяснить неожиданное появление в вашем распоряжении квартиры в Иссык-Кульской области, а также оформленных на брата двух больших домов, квартиры в столице?

Вопрос 2. На какие средства куплены 4 земельных участка на побережье озера Иссык-Куль и кто строит там коттеджи?

Ведь, судя по биографии Байсалова, после апреля 2010 года он занимал государственные должности, причем высокие посты сначала во временном правительстве, потом в различных правительствах, сформированных коалицией большинства в прошлом созыве парламента. И мы помним, как он работал, в том числе и как пытался оказать содействие в выдаче дипломатического паспорта сепаратисту Кадыржану Батырову. И ведь он сам этого не отрицает.

Вопрос 3. Откуда у вас деньги на праздную жизнь, Эдиль? В последние годы вы позиционируете себя как гражданский активист, общественный деятель, но, как известно, у вас нет постоянного места работы. Следовательно, откуда средства для заграничных поездок, хотя бы в тот же Измир? Из своего ли кармана вы финансировали данный визит или же выполняли чей-то "заказ"?

Вопрос 4. Неужели вы так возненавидели президента страны за то, что он потребовал того, чтобы все вы, из временного правительства, тоже отчитались о происхождении своих богатств?" - пишет Усенов.

И добавить нечего, ход за Байсаловым. Хотя, как говорят специалисты, в игре в наперстки есть достаточно много различных способов обыграть человека. Только, наверное, стоит помнить, что наперсточникам в конце концов приходится отвечать за свое мошенничество перед законом.