ГНС провела уроки налоговой грамотности в ряде столичных школ

27 апреля 2017, 14:13 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Государственная налоговая служба для учащихся 8-11 классов двух общеобразовательных школ Бишкека провела "Уроки налоговой грамотности" в рамках мероприятий, организованных в рамках Всемирной недели денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники налоговой службы в увлекательной форме рассказали школьникам о налоговой системе Кыргызстана, видах налогов, используя такие интерактивные методы, как викторины, конкурсы и т.п.

Кроме того, всем участникам были розданы брошюры "Денежная азбука" (в 3-х частях), "Все о налогах", "О налоговых режимах", "О налоговых проверках". В них в доступной форме изложена полезная информация, касающаяся деятельности налоговой службы, способах оплаты налогов, в том числе через интернет-банкинг, работе Сервисных центров ГНС, где по принципу "Единое окно" налогоплательщики могут получить комплекс налоговых услуг. Весь раздаточный материал подготовлен на двух языках (государственном и официальном).

В заключение школьникам был продемонстрирован видеофильм, рассказывающий об успехах и достижениях Налоговой службы за четверть века.