Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В связи с ремонтом теплосетей участок переулка Геологический будет закрыт для движения автотранспортаВ связи с ремонтом теплосетей участок переулка Геологический будет закрыт для движения автотранспортаБайбакпаев: У нас дороги строят китайцы, турки, но только не кыргызыБайбакпаев: У нас дороги строят китайцы, турки, но только не кыргызы

ГНС провела уроки налоговой грамотности в ряде столичных школ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gns-prove...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422925-ru.html

Похожие новости

Секретариат Совбеза КР проведет тренинг для уполномоченных по делам антикоррупции

Врачи из Кувейта проведут ряд бесплатных операций кыргызстанцам

Club INFOX провел 4-й бизнес-форум "Кыргызстан-Болгария"

Международные организации просят провести в Кыргызстане фольклорный фестиваль

С жителями сел Ысык-Атинского района, не охваченных ЦТВ, провели разъяснительную работу

27 апреля 2017, 14:13       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Государственная налоговая служба для учащихся 8-11 классов двух общеобразовательных школ Бишкека провела "Уроки налоговой грамотности" в рамках мероприятий, организованных в рамках Всемирной недели денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники налоговой службы в увлекательной форме рассказали школьникам о налоговой системе Кыргызстана, видах налогов, используя такие интерактивные методы, как викторины, конкурсы и т.п.
Кроме того, всем участникам были розданы брошюры "Денежная азбука" (в 3-х частях), "Все о налогах", "О налоговых режимах", "О налоговых проверках". В них в доступной форме изложена полезная информация, касающаяся деятельности налоговой службы, способах оплаты налогов, в том числе через интернет-банкинг, работе Сервисных центров ГНС, где по принципу "Единое окно" налогоплательщики могут получить комплекс налоговых услуг. Весь раздаточный материал подготовлен на двух языках (государственном и официальном).
В заключение школьникам был продемонстрирован видеофильм, рассказывающий об успехах и достижениях Налоговой службы за четверть века.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум