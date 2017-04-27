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В связи с ремонтом теплосетей участок переулка Геологический будет закрыт для движения автотранспорта

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sviazi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422924-ru.html

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27 апреля 2017, 14:19       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. с 27 апреля закрыто дорожное движение в переулке Геологический от улицы Жукеева-Пудовкина до Элебесова, сообщили в мэрии столицы.
Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в рамках подготовки объектов к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде 2017-2018 гг. После завершения работ по ремонту инженерных сетей МП „Бишкекасфальтсервис" планируется капитальный ремонт переулка Геологический от ул. Ж. Пудовкина до ул. Элебаева. Ремонтные работы завершатся в конце мая текущего года.
Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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