В связи с ремонтом теплосетей участок переулка Геологический будет закрыт для движения автотранспорта

27 апреля 2017, 14:19 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. с 27 апреля закрыто дорожное движение в переулке Геологический от улицы Жукеева-Пудовкина до Элебесова, сообщили в мэрии столицы.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в рамках подготовки объектов к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде 2017-2018 гг. После завершения работ по ремонту инженерных сетей МП „Бишкекасфальтсервис" планируется капитальный ремонт переулка Геологический от ул. Ж. Пудовкина до ул. Элебаева. Ремонтные работы завершатся в конце мая текущего года.

Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.