Минздрав КР: Ситуация по кори и краснухе в республике стабильная

27 апреля 2017, 14:30 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Ситуация по кори и краснухе в республике стабильная. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР, со ссылкой на Республиканский Центр иммунопрофилактики.

По итогу 1 квартала 2017 года всего подозрительных на корь и краснуху составляет 55 случаев, из которых лабораторно подтвержден 1 случай кори в марте месяце зарегистрированный в г.Кара-Балта, Чуйской области. Сыворотки больного отправлены в Институт эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского г.Москва для ретестирования, результаты которого были положительными.

Кроме этого лабораторно подтверждены 2 случая краснухи у больных г.Бишкек и Аламудунского района Чуйской области.

Республиканский центр иммунопрофилактики информирует, о том, что в странах Европейского региона с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Данные об этом получены от Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

Как сообщает Республиканский Центр иммунопрофилактики со ссылкой на Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний общее число пострадавших составляет более 4 000 человек. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Случаи заражения корью были и среди медицинских работников.

Минздрав КР просит туристов Кыргызстана учитывать данную ситуацию при планировании поездок.