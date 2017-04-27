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Минздрав КР: Ситуация по кори и краснухе в республике стабильная

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/minzdrav-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422923-ru.html

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27 апреля 2017, 14:30       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Ситуация по кори и краснухе в республике стабильная. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР, со ссылкой на Республиканский Центр иммунопрофилактики.
По итогу 1 квартала 2017 года всего подозрительных на корь и краснуху составляет 55 случаев, из которых лабораторно подтвержден 1 случай кори в марте месяце зарегистрированный в г.Кара-Балта, Чуйской области. Сыворотки больного отправлены в Институт эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского г.Москва для ретестирования, результаты которого были положительными.
Кроме этого лабораторно подтверждены 2 случая краснухи у больных г.Бишкек и Аламудунского района Чуйской области.
Республиканский центр иммунопрофилактики информирует, о том, что в странах Европейского региона с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Данные об этом получены от Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).
Как сообщает Республиканский Центр иммунопрофилактики со ссылкой на Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний общее число пострадавших составляет более 4 000 человек. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Случаи заражения корью были и среди медицинских работников.
Минздрав КР просит туристов Кыргызстана учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

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