27 апреля 2017, 13:43 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Сооронбай Жээнбеков сообщил, что в 2016 году миграционный отток населения в сравнении с 2015 снизился на 7,2% и составил 3,9 тыс. человек.

В трудовой миграции на конец 2016 года находится порядка 757 тыс. человек.

"В рамках вступления КР в ЕАЭС, правовое положение трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в этих странах значительно улучшилось, в связи в вступлением в силу ряда преференций. Права граждан Кыргызстана защищены в социальной и медицинской сфере. Прорабатывается вопрос получения пенсий", – сказал он.