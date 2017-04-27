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В 2016 году миграционный отток населения в сравнении с 2015 снизился на 7,2%

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-2016...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422922-ru.html

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27 апреля 2017, 13:43       Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Сооронбай Жээнбеков сообщил, что в 2016 году миграционный отток населения в сравнении с 2015 снизился на 7,2% и составил 3,9 тыс. человек.
В трудовой миграции на конец 2016 года находится порядка 757 тыс. человек.
"В рамках вступления КР в ЕАЭС, правовое положение трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в этих странах значительно улучшилось, в связи в вступлением в силу ряда преференций. Права граждан Кыргызстана защищены в социальной и медицинской сфере. Прорабатывается вопрос получения пенсий", – сказал он.

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