В России кыргызстанец обвиняется в истязании несовершеннолетней

27 апреля 2017, 13:54 Комментарии

В российском городе Кемерово кыргызстанец обвиняется в истязании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщают местные СМИ.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 21-летнего уроженца Кыргызской Республики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" УК РФ.

В 2015 году мужчина познакомился с 15-летней местной жительницей, с которой продолжительное время встречались. Кыргызстанец стал ревновать, когда возлюбленная не сразу отвечала на его телефонные звонки, и избивал ее.

Он караулил ее возле школы или дома, когда она была в компании других парней, отводил в безлюдное место и избивал. В холодное время года обливал водой и выводил на улицу.

В октябре 2016 года следы побоев на теле девочки заметила бабушка-опекун, она обратилась в правоохранительные органы. В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый ранее судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Следователям молодой человек пояснил, что такими способами пытался приучить потерпевшую соблюдать обычаи его национальности. Следователем в органы полиции направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.