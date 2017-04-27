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В России кыргызстанец обвиняется в истязании несовершеннолетней

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-ross...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422921-ru.html

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27 апреля 2017, 13:54       Комментарии

В российском городе Кемерово кыргызстанец обвиняется в истязании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщают местные СМИ.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 21-летнего уроженца Кыргызской Республики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" УК РФ.
В 2015 году мужчина познакомился с 15-летней местной жительницей, с которой продолжительное время встречались. Кыргызстанец стал ревновать, когда возлюбленная не сразу отвечала на его телефонные звонки, и избивал ее.
Он караулил ее возле школы или дома, когда она была в компании других парней, отводил в безлюдное место и избивал. В холодное время года обливал водой и выводил на улицу.
В октябре 2016 года следы побоев на теле девочки заметила бабушка-опекун, она обратилась в правоохранительные органы. В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый ранее судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Следователям молодой человек пояснил, что такими способами пытался приучить потерпевшую соблюдать обычаи его национальности. Следователем в органы полиции направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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