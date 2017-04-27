Байбакпаев: У нас дороги строят китайцы, турки, но только не кыргызы

27 апреля 2017, 14:05 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Экмат Байбакпаев ("Республика – Ата Журт") отметил, что в стране дороги строят китайцы, турки, но только не кыргызы.

"Где патриотизм? Наши люди сегодня трудятся за рубежом из-за отсутствия работы в Кыргызстане, а дороги каждый раз строят иностранные компании. Да, деньги заимствованные, но, когда всемирные организации выдают кредиты, можно было дать возможность работать и местным компаниям", – сказал он.

В свою очередь министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов отметил, что ведомство пытается уделять больше внимания отечественным компаниям.

"Автодорогу Бишкек – Корумду строили местные субподрядчики. Автодорогу Бишкек – аэропорт "Манас" строила отечественная компания. На сегодня мы привлекаем все больше местных компаний к строительству автодорог", – сообщил он.