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Байбакпаев: У нас дороги строят китайцы, турки, но только не кыргызы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/bajbak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422920-ru.html

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27 апреля 2017, 14:05       Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Экмат Байбакпаев ("Республика – Ата Журт") отметил, что в стране дороги строят китайцы, турки, но только не кыргызы.
"Где патриотизм? Наши люди сегодня трудятся за рубежом из-за отсутствия работы в Кыргызстане, а дороги каждый раз строят иностранные компании. Да, деньги заимствованные, но, когда всемирные организации выдают кредиты, можно было дать возможность работать и местным компаниям", – сказал он.
В свою очередь министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов отметил, что ведомство пытается уделять больше внимания отечественным компаниям.
"Автодорогу Бишкек – Корумду строили местные субподрядчики. Автодорогу Бишкек – аэропорт "Манас" строила отечественная компания. На сегодня мы привлекаем все больше местных компаний к строительству автодорог", – сообщил он.

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