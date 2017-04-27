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Виктор Христенко: Глобалисты хотят править всем миром, поэтому всё кроваво

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359006_vi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422919-ru.html

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27 апреля 2017, 13:49       Комментарии

Президент делового Совета ЕАЭС Виктор Христенко дал эксклюзивное интервью отечественному политологу Бакыту Бакетаеву. Запись была сделана в Бишкеке в ходе крупного международного форума о сотрудничестве стран Великого шелкового пути и государств Евразийского экономического союза.
В неформальной обстановке собеседники обсудили вопросы современного мироустройства и пришли к выводу, что идея глобализации, которой должен был быть подчинен весь мир, терпит крах. Она себя изжила. Разрыв между богатыми и бедными странами не сократился, а наоборот, вырос, и обещанной справедливости на планете больше не стало.
По словам главы делового совета ЕАЭС, мир начал меняться, еще не понятно, как он будет устроен, но очевидно, что выход из тупика нужно искать. ЕАЭС, "Экономический пояс Шелкового пути" - как раз такие межгосударственные проекты нацелены на то, чтобы и малые страны могли защитить свои интересы от глобального доминирования тех, кто не разменивается по мелочам и желает править миром.
"Чем эффективнее будет наш ЕАЭС и другие союзы, тем более эффективными будут другие схожие образования. Чем быстрее такие союзы наладят между собой диалог, тем быстрее появится облик нового мира. Сначала в нашем представлении о нем, а затем и в какой-то реализации. А сейчас мы находимся в неком тупике. При этом мы понимаем интересы тех, кто является единым центром глобализации. Поэтому всё так кроваво. Все, что происходит в последнее время, связано все с большей кровью, все с более жесткой риторикой", - подчеркнул Виктор Христенко.
"ВБ" представляет полную версию интервью, полученное нашей редакцией от Бакыта Бакетаева на правах эксклюзива.

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