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В Бишкеке прошла онлайн-лекция специалиста Wargeming об истории танков

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422918-ru.html

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27 апреля 2017, 13:46       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Мирлан Киизбаев - Кабар/. В Бишкеке в Республиканской библиотеке для детей и юношества им. К. Баялинова состоялась онлайн-лекция специалиста компании Wargaming Юрия Бахурина, который рассказал об истории танкостроения времен Первой и Второй мировых войн.
Исторический консультант компании Wargaming Юрий Бухарин рассказал студентам об истории появления первых танков, их развитии в годы первой мировой войны и последующем продолжении развития танкостроения в период Второй мировой войны.
Рассказывая о танкостроении, Ю.Бухарин отметил успехи Советского Союза в области танкостроения и подробно рассказал о возникновении легендарного танка периода второй мировой войны Т 34-85.
"На самом деле их было немного в годы второй мировой войны. По сути это последняя модификация танка Т-34 с более мощным 85-мм орудием. Эти танки появились после того, как вышли новые немецкие танки "Тигр". Задача была построить танк с более мощным орудием и броней, при этом было необходимо сохранить скорость и маневренность танка Т-34. В итоге после испытаний появился новый танк Т34-85 с новой бронированной башней и 85-мм орудием", - рассказал Ю. Бухарин.
В ходе онлайн-лекции Минск-Бишкек студенты могли задать вопросы относительно игры World of tanks и истории танкостроения.

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