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Порошенко уволил посла Украины в Кыргызстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/poroshenk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422917-ru.html

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27 апреля 2017, 13:31       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности посла страны в Кыргызстане Николая Дорошенко, который ранее выразил протест на саммите Содружества независимых государств (СНГ) в связи с председательством России.
"Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Кыргызской Республике", — говорится в указе Порошенко, опубликованном на сайте главы государства.
Причины увольнения в документе не указаны.
Ранее Дорошенко заявил, что Киев не приемлет передачу председательства России в Содружестве независимых государств.
Источник РИА Новости

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