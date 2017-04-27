Порошенко уволил посла Украины в Кыргызстане

27 апреля 2017, 13:31 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности посла страны в Кыргызстане Николая Дорошенко, который ранее выразил протест на саммите Содружества независимых государств (СНГ) в связи с председательством России.

"Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Кыргызской Республике", — говорится в указе Порошенко, опубликованном на сайте главы государства.

Причины увольнения в документе не указаны.

Ранее Дорошенко заявил, что Киев не приемлет передачу председательства России в Содружестве независимых государств.

Источник РИА Новости