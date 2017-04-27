"Акчабар": KAZ Minerals представила итоги производственной деятельности за I квартал 2017 года

27 апреля 2017, 13:41 Комментарии

Акчабар. По итогам I квартала 2017 года производство меди группой KAZ Minerals увеличилось на 16% по сравнению с IV кварталом прошлого года. Всего за отчетный период произведено 52.1 тыс. тонн меди, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что по сравнению с I кварталом 2016-го производство выросло на 130% (учитываются оплачиваемый металл в концентрате и катодная медь из оксидной руды Актогая).

"Компания достигла роста благодаря успешному вводу в эксплуатацию Актогайской обогатительной фабрики (ОФ) по переработке сульфидной руды и продолжению наращивания производства на Бозшакольской ОФ", - отметили в пресс-службе.

Также группа KAZ Minerals добыла 16.9 млн тонн руды – этот показатель вырос на 27% по сравнению с предыдущим кварталом и на 59% по сравнению с I кварталом прошлого года.

ИЗ ЭТИХ 16.9 МЛН ТОНН:

<ul> <li>7.7 млн тонн сульфидной руды переработано на соответствующих обогатительных фабриках;</li> <li>4.2 млн тонн оксидной руды загружено на панели кучного выщелачивания на Актогае;</li> <li>5.1 млн тонн каолинизированной руды складировано на Бозшаколе.</li> </ul> Среднее содержание перерабатываемой руды – 0.80%.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По состоянию на 31 марта 2017 года чистая задолженность группы сократилась до $2.55 млрд по сравнению с $2.67 млрд по состоянию на 31 декабря 2016-го; объем имеющихся средств – $1.1 млрд.

Капитальные затраты в этом году по проекту Актогай пересмотрены в сторону значительного снижения – с предполагаемых $265 млн до менее чем $200 млн благодаря прогрессу на начальной стадии эксплуатации ОФ по переработке сульфидной руды и операционной синергии с проектом Бозшаколь.

По словам председателя правления компании Олега Новачука, KAZ Minerals достигла лидирующих позиций в отрасли темпов роста производства.

"Я c удовлетворением сообщаю о прогрессе наращивания производства на наших новых рудниках, включая отличные производственные результаты на Актогайской ОФ по переработке сульфидной руды. Новая Актогайская ОФ, выпустившая первый концентрат в середине февраля, произвела в I квартале 7 тыс. тонн меди. В 2016 году группа стала одним из самых низкозатратных производителей меди в мире", - рассказал он.