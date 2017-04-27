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Порошенко уволил посла Украины в КыргызстанеПорошенко уволил посла Украины в КыргызстанеС отработкой боевых действий завершились учения "Коопсуздук-2017"С отработкой боевых действий завершились учения "Коопсуздук-2017"

Завершилось командно-штабное учение "Коопсуздук — 2017"

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422915-ru.html

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Все на штык. В Чуйской области проходят масштабные командно-штабные учения

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27 апреля 2017, 13:29       Комментарии

В учебном центре "Эдельвейс" в Балыкчы 27 апреля завершилось совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук - 2017". Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Кыргызстана.
В этом году учение "Коопсуздук" проводилось на территории Бишкека и Чуйской области. Командирами соединений, частей и подразделений Генерального штаба Вооруженных сил, МВД, МЧС, ГКНБ, Аппаратом полномочного представителя правительства КР в Чуйской области, районных государственных администраций Чуйской области, мэриями городов Бишкек и Токмок были отработаны задачи по выполнению практических действий различных тактических эпизодов, таких как организация взаимодействия при выполнении совместных задач, выработка и принятие решений по стабилизации и урегулированию кризисных ситуаций в регионе, действия совместного оперативного штаба в ходе управления подчиненными структурами при реализации плана по стабилизации обстановки в регионе, охрана и оборона стратегических объектов, развертывание отдельных резервных рот, организация фильтрационных лагерей и др.
По завершению мероприятия состоялось краткое подведение итогов и поощрение наиболее активных участников учения.

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