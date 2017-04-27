Завершилось командно-штабное учение "Коопсуздук — 2017"

27 апреля 2017, 13:29 Комментарии

В учебном центре "Эдельвейс" в Балыкчы 27 апреля завершилось совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук - 2017". Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Кыргызстана.

В этом году учение "Коопсуздук" проводилось на территории Бишкека и Чуйской области. Командирами соединений, частей и подразделений Генерального штаба Вооруженных сил, МВД, МЧС, ГКНБ, Аппаратом полномочного представителя правительства КР в Чуйской области, районных государственных администраций Чуйской области, мэриями городов Бишкек и Токмок были отработаны задачи по выполнению практических действий различных тактических эпизодов, таких как организация взаимодействия при выполнении совместных задач, выработка и принятие решений по стабилизации и урегулированию кризисных ситуаций в регионе, действия совместного оперативного штаба в ходе управления подчиненными структурами при реализации плана по стабилизации обстановки в регионе, охрана и оборона стратегических объектов, развертывание отдельных резервных рот, организация фильтрационных лагерей и др.

По завершению мероприятия состоялось краткое подведение итогов и поощрение наиболее активных участников учения.