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Новости Кыргызстана

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По Кыргызстану дожди, местами переходящие в снег, температура понизится – прогноз погоды на 28 апреля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422914-ru.html

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Мэр Бишкека надеется, что температура воздуха не опустится до минуса и тюльпаны не замерзнут

27 апреля 2017, 13:41       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 28 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, временами дожди, грозы, в Таласской долине, в зоне земледелия Нарынской, Иссык-Кульской областей, предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей переход дождя в снег, в горных районах снег, местами осадки сильные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами туман. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +4...+9
днем: +7...+12
Таласская область
ночью: +3..+.8
днем: +7...+12
Баткенская область
ночью: +7...+12
днем: +10...+15
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +8...+13
днем: +10...+15
Иссык-Кульская область
ночью: +2...+7
днем: +12...+17
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +12...+17
В Бишкеке временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +7...+9, максимальная температура воздуха днем +9...+11.

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