По Кыргызстану дожди, местами переходящие в снег, температура понизится – прогноз погоды на 28 апреля

27 апреля 2017, 13:41 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 28 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, временами дожди, грозы, в Таласской долине, в зоне земледелия Нарынской, Иссык-Кульской областей, предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей переход дождя в снег, в горных районах снег, местами осадки сильные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами туман. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +4...+9

днем: +7...+12

Таласская область

ночью: +3..+.8

днем: +7...+12

Баткенская область

ночью: +7...+12

днем: +10...+15

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +8...+13

днем: +10...+15

Иссык-Кульская область

ночью: +2...+7

днем: +12...+17

Нарынская область

ночью: +1...+6

днем: +12...+17

В Бишкеке временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +7...+9, максимальная температура воздуха днем +9...+11.