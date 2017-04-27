На ТЭЦ Бишкека напали "террористы" — захватывающее видео с учений

27 апреля 2017, 13:33 Комментарии

В них задействована 105-я отдельная резервная рота Свердловского района из 83 солдат, сообщила пресс-служба ОАО "Электрические станции".

Учения проводились совместно с МЧС, МВД, Минобороны, ГКНБ и Свердловским акимиатом.

Сегодня заключительный день мероприятий. Участники показали, как охранять стратегически важный объект, в том числе ТЭЦ Бишкека. Также продемонстрированы действия военизированной охраны столичной ТЭЦ при нападении, его отражении, эвакуации персонала и ликвидации чрезвычайной ситуации, отметили в пресс-службе ведомства.

Такие учения проводятся впервые. Помимо этого, отрабатывалась строевая и огневая подготовка, прошли тренировки на стрельбище.