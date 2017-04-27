Без качественных дорожных разметок смысла в "Безопасном городе" нет, считает депутат

27 апреля 2017, 13:21 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") поднял вопрос реализации проекта "Безопасный город".

По его словам, чтобы реализовать его необходим комплексный подход, и посоветовал, не дожидаясь завершения судебных процессов по тендеру, начинать решать вопрос реализации "Безопасного города". В том числе депутат обратил внимание на качество дорожных разметок.

"Ни одной нормальной разметки нет, их наносят а через месяц они смываются! Вот какое качество. В других странах разметки годами держатся. В чем смысл проекта "Безопасный город" без разметок? Он не будет фиксировать нарушения", – сказал депутат.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Минтранс работает над данным вопросом.

"Мы с мэром обсудили этот вопрос. Даст бог, будет все налажено. Сейчас используем технологию 60-х годов. Но скоро будет краска другого качества, с гарантией в 30 лет. Мы работаем над решением комплекса проблем, также ищем решение по поводу доверенностей на автомобили", – сообщил премьер.