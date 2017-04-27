Членов общественных советов научат выявлять коррупционные риски

27 апреля 2017, 13:32 Комментарии

Секретариат Совета безопасности 3 мая проведет тренинг для уполномоченных по делам антикоррупции, а также членов общественных советов, сообщает пресс-служба ведомства.

Участников тренинга обучат методике выявления коррупционных рисков, составления планов антикоррупционных мер, а также проведения мониторинга их исполнения.

"Секретариат Совбеза инициировал создание методической брошюры по разработке, исполнению и мониторингу детализированных планов антикоррупционных мероприятий, утвержденных Рабочей группой Совета безопасности по контролю реализации Госстратегии антикоррупционной политики. Тренинг будут вести эксперты Рабочей группы СБ, участвовавшие в разработке антикоррупционных планов, а также сотрудники секретариата Совбеза", – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в гостинице Park Hotel Bishkek по адресу: улица Орозбекова 87, начало в 09.00.