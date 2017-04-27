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Членов общественных советов научат выявлять коррупционные риски

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/chleno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422911-ru.html

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27 апреля 2017, 13:32       Комментарии

Секретариат Совета безопасности 3 мая проведет тренинг для уполномоченных по делам антикоррупции, а также членов общественных советов, сообщает пресс-служба ведомства.
Участников тренинга обучат методике выявления коррупционных рисков, составления планов антикоррупционных мер, а также проведения мониторинга их исполнения.
"Секретариат Совбеза инициировал создание методической брошюры по разработке, исполнению и мониторингу детализированных планов антикоррупционных мероприятий, утвержденных Рабочей группой Совета безопасности по контролю реализации Госстратегии антикоррупционной политики. Тренинг будут вести эксперты Рабочей группы СБ, участвовавшие в разработке антикоррупционных планов, а также сотрудники секретариата Совбеза", – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет в гостинице Park Hotel Bishkek по адресу: улица Орозбекова 87, начало в 09.00.

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