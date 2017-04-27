Китайская бабушка сделала платье из трёх тысяч просроченных презервативов

27 апреля 2017, 13:36 Комментарии

Дизайнер Чжан Цяо создала весьма необычное платье, пишет Life со ссылкой на The Sun. Оно целиком состоит из просроченных презервативов. По утверждениям женщины, самым трудным в создании модной вещи было соединить резиновые чехлы вместе. Из-за смазки это было почти невозможно сделать.

Пенсионерка из китайской провинции Хэнань создала одежду для благой цели - поддержки осведомлённости о СПИДе.

Дизайнер-самоучка рассказала, что презервативы, используемые для проекта, никогда не применялись и их срок годности уже прошёл. Чжан Цяо специализируется на изготовлении нарядов из вещей, которые иначе считались бы ненужными.

- Эти материалы являются ключом к моим нарядам, - сказала Чжоу, добавив, что все её творения, которых почти 30, являются экологически чистыми.