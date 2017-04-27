Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Без качественных дорожных разметок смысла в "Безопасном городе" нет, считает депутатБез качественных дорожных разметок смысла в "Безопасном городе" нет, считает депутатИз 166-и госпредприятий основную прибыль приносит всего 6Из 166-и госпредприятий основную прибыль приносит всего 6

Секретариат Совбеза КР проведет тренинг для уполномоченных по делам антикоррупции

Источник:
http://kabar.kg/news/sekretari...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422908-ru.html

Похожие новости

Врачи из Кувейта проведут ряд бесплатных операций кыргызстанцам

Секретарь Совбеза Т.Джумакадыров: Нужно проверить все автошколы на нарушения

Asia+: В Таджикистане были арестованы 17 сотрудников антикоррупционного ведомства

Счетной палатой проведен аудит деятельности ОАО "Кыргызнефтегаз"

Утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы

27 апреля 2017, 13:14       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Секретариат Совета безопасности Кыргызстана 3 мая проведет тренинг для уполномоченных по делам антикоррупции, а также членов общественных советов. Об этом сообщает Секретариат Совета безопасности КР.
В ходе мероприятия участников тренинга обучат методике выявления коррупционных рисков, составления планов антикоррупционных мер, а также проведения мониторинга их исполнения.
Стоит отметить, что секретариат Совета безопасности инициировал создание методической брошюры по разработке, исполнению и мониторингу детализированных планов антикоррупционных мероприятий, утвержденных Рабочей группой Совета безопасности по контролю реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики.
Тренинг будут вести эксперты Рабочей группы Совета безопасности, участвовавшие в разработке антикоррупционных планов, а также сотрудники секретариата Совета безопасности.
Мероприятие состоится в гостинице "Park Hotel Bishkek" по адресу: г. Бишкек ул. Орозбекова 87, начало в 09.00 часов.
В рамках Указа Президента КР "О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти" секретариатом Совета безопасности КР на постоянной основе проводятся мероприятия по реализации антикоррупционной политики.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум