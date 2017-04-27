Секретариат Совбеза КР проведет тренинг для уполномоченных по делам антикоррупции

27 апреля 2017, 13:14 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Секретариат Совета безопасности Кыргызстана 3 мая проведет тренинг для уполномоченных по делам антикоррупции, а также членов общественных советов. Об этом сообщает Секретариат Совета безопасности КР.

В ходе мероприятия участников тренинга обучат методике выявления коррупционных рисков, составления планов антикоррупционных мер, а также проведения мониторинга их исполнения.

Стоит отметить, что секретариат Совета безопасности инициировал создание методической брошюры по разработке, исполнению и мониторингу детализированных планов антикоррупционных мероприятий, утвержденных Рабочей группой Совета безопасности по контролю реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики.

Тренинг будут вести эксперты Рабочей группы Совета безопасности, участвовавшие в разработке антикоррупционных планов, а также сотрудники секретариата Совета безопасности.

Мероприятие состоится в гостинице "Park Hotel Bishkek" по адресу: г. Бишкек ул. Орозбекова 87, начало в 09.00 часов.

В рамках Указа Президента КР "О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти" секретариатом Совета безопасности КР на постоянной основе проводятся мероприятия по реализации антикоррупционной политики.