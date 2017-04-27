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Завершилось командно-штабное учение "Коопсуздук — 2017"Завершилось командно-штабное учение "Коопсуздук — 2017"Без качественных дорожных разметок смысла в "Безопасном городе" нет, считает депутатБез качественных дорожных разметок смысла в "Безопасном городе" нет, считает депутат

С отработкой боевых действий завершились учения "Коопсуздук-2017"

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/s-otrabot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422907-ru.html

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27 апреля 2017, 13:26       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. На учебном центре "Эдельвейс" сегодня проведением батальонного тактического учения с отработкой боевых действий по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в приграничном районе завершилось совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017". Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР.
В этом году учение "Коопсуздук" проводилось на территории г. Бишкек и Чуйской области. Командирами соединений, частей и подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил, МВД, МЧС, ГКНБ КР, Аппаратом полномочного представителя Правительства КР в Чуйской области, районных государственных администраций Чуйской области, мэриями городов Бишкек и Токмок были отработаны задачи по выполнению практических действий различных тактических эпизодов, таких как организация взаимодействия при выполнении совместных задач, выработка и принятие решений по стабилизации и урегулированию кризисных ситуаций в регионе, действия Совместного оперативного штаба в ходе управления подчиненными структурами при реализации Плана по стабилизации обстановки в регионе, охрана и оборона стратегических объектов, развертывание отдельных резервных рот, организация фильтрационных лагерей и др.
По завершению мероприятия состоялось краткое подведение итогов и поощрение наиболее активных участников учения.

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