56 семей, живущих в доме по ул.Жумабека около цирка, просят не выселять их

27 апреля 2017, 13:00 Комментарии

Жильцы дома по ул.Жумабека около цирка просят не выселять их. С таким заявлением они выступили 27 апреля на пресс-конференции в АКИpress. Жительница этого дома Майя Атамбаева рассказала, что в доме живут 56 семей, у которых около 120 детей дошкольного и школьного возраста. Средняя площадь комнат составляет 8-10 кв. м.

Жильцы сообщили, что к концу 90-х годов дом был в заброшенном, плачевном состоянии, крыша протекала, а первый и второй этажи оказались пристанищем для девушек легкого поведения. Администрация госцирка запустила в этот дом жильцов на основании письменного и устного договора с условием ежемесячной квартплаты в 1-1,5 тыс. сомов. Жильцы своими силами сделали ремонт дома.

По словам жильцов, дом находится на балансе цирка, который хочет их выселить.

"На сегодня выселены 5 семей, однако в их комнаты сразу вселились люди, не имеющие отношения к цирку. Мы готовы оплачивать аренду комнат в горбюджет согласно закону. Мы имеем больше прав, чем те люди, которые пытаются тут же занять освободившиеся комнаты. Просим президента, чтобы он обратил внимание на нас", - отметила жительница дома Перизат Джангазиева.

Жильцы добавили, что готовы выйти на мирный митинг.