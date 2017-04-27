Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Sport.kg": Дуатлон в Бишкеке! (карта мероприятия)"Sport.kg": Дуатлон в Бишкеке! (карта мероприятия)Депутат: Дороги в Кыргызстане строят все, только не кыргызстанцыДепутат: Дороги в Кыргызстане строят все, только не кыргызстанцы

Авиакрушение в Дача СУ: родные погибших и пострадавшие получили деньги

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422905-ru.html

Похожие новости

Албек Ибраимов: "День города Бишкек – день рождения каждого горожанина"

Пострадавшим в авиакатастрофе в с. Дача-СУ перечислены деньги со спецсчета

Деньги со спецсчета МЧС перечислены родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в с.Дача СУ

Со спецсчета МЧС перечислены деньги родственникам погибших и пострадавшим при авиакатастрофе в Дачи СУ

Международные организации просят провести в Кыргызстане фольклорный фестиваль

27 апреля 2017, 12:57       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в поселке Дача СУ перечислены деньги со спецсчета МЧС, сообщила пресс-служба правительства.
16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.
Деньги, поступившие на специальный счет МЧС в помощь пострадавшим от кыргызстанцев, перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавшим. На спецсчет от граждан поступило 100 миллионов 499 тысяч 300 сомов.
По просьбе самих пострадавших эти деньги будут выдавать в безналичной форме - посредством банковского перевода с одного счета на другой.
Также по их же просьбе во избежание разного рода махинаций и в целях рационального использования выделенных денежных средств процесс покупки жилья будет отслеживаться правительственной комиссией.
При этом временные квартиры освободят по согласованию с ними, так как деньги выделяются и на приобретение жилья.
Также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпании "ACT Airlines", которой принадлежал самолет, потерпевший крушение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум