Авиакрушение в Дача СУ: родные погибших и пострадавшие получили деньги

27 апреля 2017, 12:57 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в поселке Дача СУ перечислены деньги со спецсчета МЧС, сообщила пресс-служба правительства.

16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.

Деньги, поступившие на специальный счет МЧС в помощь пострадавшим от кыргызстанцев, перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавшим. На спецсчет от граждан поступило 100 миллионов 499 тысяч 300 сомов.

По просьбе самих пострадавших эти деньги будут выдавать в безналичной форме - посредством банковского перевода с одного счета на другой.

Также по их же просьбе во избежание разного рода махинаций и в целях рационального использования выделенных денежных средств процесс покупки жилья будет отслеживаться правительственной комиссией.

При этом временные квартиры освободят по согласованию с ними, так как деньги выделяются и на приобретение жилья.

Также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпании "ACT Airlines", которой принадлежал самолет, потерпевший крушение.