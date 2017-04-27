Правительства рассматривает создание туристической госкомпании

27 апреля 2017, 12:47 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Депутаты подняли вопрос развития сферы туризма.

По данным премьер-министра, в Кыргызстане есть 62 объекта туризма и 32 из них находится под ведением государства.

"Нам поступило поручение от аппарата президента по вопросу создания государственной туристической компании. Да, я согласен, что нужно предоставлять условия для развития туризма, нужно и дороги делать и инфраструктуру", – сказал он.

Отметим, ранее в Кыргызстане действовало Государственное агентство по туризму. При утверждении новой структуры правительства, принято решение о его ликвидации, а ведение сферы туризма передано Министерству культуры.