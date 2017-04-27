Врачи из Кувейта проведут ряд бесплатных операций кыргызстанцам

27 апреля 2017, 12:58 Комментарии

Группа врачей из Кувейта проведет бесплатные операции детям и взрослым. Об этом на своей странице Facabook сообщила директор Первого детского хосписа Динара Аляева.

"Осмотр состоится 29-30 апреля, желающие должны при себе иметь все справки, заключения врачей и результаты анализов", — говорится в сообщении.

Врачи будут рассматривать следующие диагнозы:

<ul> <li>Опухоли щитовидной железы у взрослых и у детей;</li> <li>Полипы, гайморит и искривление носа;</li> <li>Грыжи и варикоцеле;</li> <li>Геморрой;</li> <li>Опухоли в пищеварительной системе;</li> <li>Ожоги (пластические операции);</li> <li>Расщепление неба;</li> <li>Тонзиллэктомия;</li> <li>Опухоли молочных желез;</li> <li>Аномалия развития пальцев у детей;</li> <li>Аномалия развития мочеполовой системы у детей;</li> <li>Наружные опухоли ушей;</li> <li>Холецистэктомия и спленэктомия.</li> </ul> Все подробности можно получить по номеру 0554 657 775.