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Врачи из Кувейта проведут ряд бесплатных операций кыргызстанцам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/vrachi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422903-ru.html

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27 апреля 2017, 12:58       Комментарии

Группа врачей из Кувейта проведет бесплатные операции детям и взрослым. Об этом на своей странице Facabook сообщила директор Первого детского хосписа Динара Аляева.
"Осмотр состоится 29-30 апреля, желающие должны при себе иметь все справки, заключения врачей и результаты анализов", — говорится в сообщении.
Врачи будут рассматривать следующие диагнозы:
<ul> <li>Опухоли щитовидной железы у взрослых и у детей;</li> <li>Полипы, гайморит и искривление носа;</li> <li>Грыжи и варикоцеле;</li> <li>Геморрой;</li> <li>Опухоли в пищеварительной системе;</li> <li>Ожоги (пластические операции);</li> <li>Расщепление неба;</li> <li>Тонзиллэктомия;</li> <li>Опухоли молочных желез;</li> <li>Аномалия развития пальцев у детей;</li> <li>Аномалия развития мочеполовой системы у детей;</li> <li>Наружные опухоли ушей;</li> <li>Холецистэктомия и спленэктомия.</li> </ul> Все подробности можно получить по номеру 0554 657 775.

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