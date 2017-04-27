Из 166-и госпредприятий основную прибыль приносит всего 6

27 апреля 2017, 13:10 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов поднял вопрос прибыли государственных предприятий за 2016 год.

По данным главы ФУГИ Болсунбека Казакова, за прошлый год доход госпредприятий в виде дивидендов составил 2,84 млрд сомов.

Он остановился на основных прибыльных предприятиях:

<li>ЗАО "Альфа Телеком" — 1,3 млрд сомов;</li> <li>ОАО "Международный аэропорт Манас" — 362 млн сомов;</li> <li>ОАО "Кыргызалтын" — 255 млн сомов;</li> <li>"Айыл Банк" — 100 млн сомов;</li> <li>"РСК Банк" — 43 млн сомов;</li> <li>ТНК "Дастан" — 39 млн сомов</li> <li>"Кыргызнефетгаз" — 61 млн сомов;</li> <li>ОАО "Кыргызтелеком" — 62 млн сомов.</li> В свою очередь Омурбек Бабанов возмутился тем, что только 6 приносят основную прибыль.

"У нас 166 предприятий, а основную прибыль приносят всего 6. Здесь сидит вице-премьер, которые курирует экономику. Я думаю, что вы должны сделать определенные выводы. Прибыль на бумаге и счет в банке — это разные вещи", – сказал Бабанов.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что работа по оптимизации госпредприятий проводится. В частности, создается электронный реестр всех ГП.