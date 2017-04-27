Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Секретариат Совбеза КР проведет тренинг для уполномоченных по делам антикоррупцииСекретариат Совбеза КР проведет тренинг для уполномоченных по делам антикоррупции56 семей, живущих в доме по ул.Жумабека около цирка, просят не выселять их56 семей, живущих в доме по ул.Жумабека около цирка, просят не выселять их

Из 166-и госпредприятий основную прибыль приносит всего 6

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/iz-166...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422902-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане всего восемь госпредприятий принесли дивиденды госбюджету

Депутат премьеру о главе Госкомитета по делам обороны: Кто это? Он не приносил присягу

Подлодка США прибыла к берегам Южной Кореи

Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Спецпредставитель Европейского Союза по Центральной Азии прибыл в Кыргызстан

27 апреля 2017, 13:10       Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов поднял вопрос прибыли государственных предприятий за 2016 год.
По данным главы ФУГИ Болсунбека Казакова, за прошлый год доход госпредприятий в виде дивидендов составил 2,84 млрд сомов.
Он остановился на основных прибыльных предприятиях:
<li>ЗАО "Альфа Телеком" — 1,3 млрд сомов;</li> <li>ОАО "Международный аэропорт Манас" — 362 млн сомов;</li> <li>ОАО "Кыргызалтын" — 255 млн сомов;</li> <li>"Айыл Банк" — 100 млн сомов;</li> <li>"РСК Банк" — 43 млн сомов;</li> <li>ТНК "Дастан" — 39 млн сомов</li> <li>"Кыргызнефетгаз" — 61 млн сомов;</li> <li>ОАО "Кыргызтелеком" — 62 млн сомов.</li> В свою очередь Омурбек Бабанов возмутился тем, что только 6 приносят основную прибыль.
"У нас 166 предприятий, а основную прибыль приносят всего 6. Здесь сидит вице-премьер, которые курирует экономику. Я думаю, что вы должны сделать определенные выводы. Прибыль на бумаге и счет в банке — это разные вещи", – сказал Бабанов.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что работа по оптимизации госпредприятий проводится. В частности, создается электронный реестр всех ГП.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум