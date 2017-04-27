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В парламенте предложили объединить Финразведку и ГСБЭП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359001_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422901-ru.html

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В парламенте поднимают вопрос неисполнения бюджета за 2016 год

27 апреля 2017, 12:43       Комментарии

В Жогорку Кенеше предложили присоединить Финразведку к Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП). Такое предложение озвучил сегодня, 27 апреля, депутат Искандер Матраимов (СДПК) на пленарном заседании парламента.
Он отметил, что необходимо провести политику по структуре госорганов и сокращению штата, в том числе объединить дублирующие госорганы.
На что премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков отметил, что идет оптимизация госорганов с вертикали правительства.
Отметим, сегодня, правительство отчитывается перед Жогорку Кенешем за 2016 год.

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