В парламенте предложили объединить Финразведку и ГСБЭП

27 апреля 2017, 12:43 Комментарии

В Жогорку Кенеше предложили присоединить Финразведку к Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП). Такое предложение озвучил сегодня, 27 апреля, депутат Искандер Матраимов (СДПК) на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что необходимо провести политику по структуре госорганов и сокращению штата, в том числе объединить дублирующие госорганы.

На что премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков отметил, что идет оптимизация госорганов с вертикали правительства.

Отметим, сегодня, правительство отчитывается перед Жогорку Кенешем за 2016 год.