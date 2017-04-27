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Депутат: Дороги в Кыргызстане строят все, только не кыргызстанцы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359003_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422900-ru.html

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Без качественных дорожных разметок смысла в "Безопасном городе" нет, считает депутат

27 апреля 2017, 12:55       Комментарии

Сегодня, 27 апреля, на пленарном заседании парламента депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Экмат Байпакбаев возмутился тем, что дороги в Кыргызстане строят не отечественные компании.
"Дороги в нашей стране - проблема № 1. Так почему наши дороги 25 лет строят китайцы, русские, иранцы, но только не кыргызы? В 30-е годы Рузвельт мобилизировал в Америке все и стал строить дроги, мосты. Почему наши люди работают за рубежом, а дороги строят другие? Я понимаю, что это заимствованные деньги, но ведь выплачиваем их мы, и будут выплачивать наши дети. Пора уже прийти к тому, что дороги будут строить наши граждане. Не выкидывайте отечественные фирмы под разными предлогами", - сказал Байпакбаев.
На это министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов ответил, что ранее кыргызстанские строительные организации не отвечали требованиям тендеров. Сейчас же тенденция улучшается.
"Наших подрядчиков стало больше. Они также могут участвовать в тендерах. Два-три года назад отечественные компании участвовали в тендерах на строительство дорог Бишкек - Чолпон-Ата - Корумду, Бишкек - аэропорт "Манас". Есть определенные требования к участию в тендере", - заявил Калилов. Однако так и не ответил, почему отечественные компании не выигрывают тендеры и не строят дороги.

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