В Кыргызстане всего восемь госпредприятий принесли дивиденды госбюджету

27 апреля 2017, 12:58 Комментарии

В Кыргызстане всего восемь государственных предприятий принесли дивиденды республиканскому бюджету. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил глава Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, этим компаниям в прошедшем году удалось заработать 2 млрд 84 млн сомов. Государство получило от предприятий с госдолей всего 184 млн сомов. Так, от эксплуатации радиочастот получено 1,061 млрд сомов, а также по статье прочее еще 81 млн сомов.

Шестью госпредприятиями, приносящими доходы, являются ЗАО "Альфа Телеком" (1,3 млрд), ОАО " Международный аэропорт "Манас" (362 млн), ОАО "Кыргызалтын" (255 млн сомов), "Айыл Банк" (100 млн сомов), "РСК Банк" (43 млн сомов), ТНК "Дастан" (39 млн сомов), "Кыргызнефтегаз" (61 млн сомов) и ОАО "Кыргызтелеком" (62 млн сомов).

Депутат Омурбек Бабанов отметил, что в стране 166 госпредприятий, однако приносят доходы всего 8 компаний. Он добавил, что прибыль на бумаге и счет в банке - "это небо и земля".

Отметим, сегодня парламент заслушивает отчет правительства за 2016 год.