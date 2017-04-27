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В Бишкеке собака пришла на почту отправить письмоВ Бишкеке собака пришла на почту отправить письмо

Мэр Бишкека надеется, что температура воздуха не опустится до минуса и тюльпаны не замерзнут

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mer-bishk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422898-ru.html

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27 апреля 2017, 12:58       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Надеюсь, что температура воздуха не опустится до минуса и тюльпаны не замерзнут", - сказал мэр Бишкека Албек Ибраимов агентству "Кабар".
Отметим, МЧС распространило штормовое предупреждение. С 27 апреля по 1 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. 28-29 апреля в Таласской долине, в зоне земледелия Нарынской области, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей переход дождя в снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы.
"Надеемся, что таких серьезных заморозков в городе не будет. Тюльпаны начинают замерзать только при минусовой температуре. По прогнозу погоду мы ожидаем плюсовую. И надеемся, что температура воздуха опустится минимум до плюс 10 градусов. И ничего страшного с тюльпанами не произойдет", - рассказал он.
Отметим, в Бишкеке в этом году высадили более 130 тыс тюльпанов. В настоящее время все тюльпаны зацвели и радуют своей красотой гостей и жителей столицы.

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