Мэр Бишкека надеется, что температура воздуха не опустится до минуса и тюльпаны не замерзнут

27 апреля 2017, 12:58 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Надеюсь, что температура воздуха не опустится до минуса и тюльпаны не замерзнут", - сказал мэр Бишкека Албек Ибраимов агентству "Кабар".

Отметим, МЧС распространило штормовое предупреждение. С 27 апреля по 1 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. 28-29 апреля в Таласской долине, в зоне земледелия Нарынской области, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей переход дождя в снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы.

"Надеемся, что таких серьезных заморозков в городе не будет. Тюльпаны начинают замерзать только при минусовой температуре. По прогнозу погоду мы ожидаем плюсовую. И надеемся, что температура воздуха опустится минимум до плюс 10 градусов. И ничего страшного с тюльпанами не произойдет", - рассказал он.

Отметим, в Бишкеке в этом году высадили более 130 тыс тюльпанов. В настоящее время все тюльпаны зацвели и радуют своей красотой гостей и жителей столицы.