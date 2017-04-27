Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Турции

27 апреля 2017, 12:34 Комментарии

Ташкент, 27 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, сообщило узбекское Национальное информационное агентство.

Было отмечено динамичное развитие узбекско-турецких отношений в соответствии с достигнутыми договоренностями в ходе двусторонних переговоров на высшем уровне, прошедших в ноябре 2016 года в Самарканде.

Особое внимание было уделено вопросам расширения взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в туристической,текстильной, кожевенной, химической, фармацевтической, сельскохозяйственной отраслях, промышленности строительных материалов и в других направлениях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональной и международной проблематике.

Мевлют Чавушоглу поблагодарил узбекскую сторону за поддержку проектов турецких компаний в Узбекистане, а также подчеркнул готовность к дальнейшему развитию полномасштабного двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Турции находится в Узбекистане с официальным визитом.