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Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Турции

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422897-ru.html

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27 апреля 2017, 12:34       Комментарии

Ташкент, 27 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, сообщило узбекское Национальное информационное агентство.
Было отмечено динамичное развитие узбекско-турецких отношений в соответствии с достигнутыми договоренностями в ходе двусторонних переговоров на высшем уровне, прошедших в ноябре 2016 года в Самарканде.
Особое внимание было уделено вопросам расширения взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в туристической,текстильной, кожевенной, химической, фармацевтической, сельскохозяйственной отраслях, промышленности строительных материалов и в других направлениях.
На встрече также состоялся обмен мнениями по региональной и международной проблематике.
Мевлют Чавушоглу поблагодарил узбекскую сторону за поддержку проектов турецких компаний в Узбекистане, а также подчеркнул готовность к дальнейшему развитию полномасштабного двустороннего сотрудничества.
Глава МИД Турции находится в Узбекистане с официальным визитом.

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