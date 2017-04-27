Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Глава МЧС К.Боронов о разрушении дамбы на реке Кок-Арт: Мы легче перенесли, чем думалиГлава МЧС К.Боронов о разрушении дамбы на реке Кок-Арт: Мы легче перенесли, чем думалиЖээнбеков: В 2016 году по статье "коррупция" возбуждено более 1,2 тыс. делЖээнбеков: В 2016 году по статье "коррупция" возбуждено более 1,2 тыс. дел

С.Жээнбеков: "Правительством разработан проект Госпрограммы развития ирригаций"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422896-ru.html

Похожие новости

Премьер пояснил ситуацию вокруг проекта "Безопасный город"

Депутат К.Орозова: Законопроект о пособиях не поддержат только коррупционеры

В парламенте заинтересовались судьбой проекта CASA-1000

Исаков: Человек с богатой духовной культурой занимает главное место в стратегии развития Кыргызстана

Разработана спецпрограмма по тарифам на электроэнергию – премьер

27 апреля 2017, 12:42       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "Правительством страны разработан проект Государственной программы развития ирригации Кыргызстана на 2017-2026 годы", - сообщил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков во время обсуждения его отчета о деятельности Правительства КР за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, С.Жээнбеков напомнил, что в рамках Национальной стратегии устойчивого развития страны на 2013-2017 годы большое внимание уделено развитию ирригационных систем.
"Учитывая то, что развитию сельского хозяйства в рамках НСУР было уделено особое внимание, было выдано более 2 тысяч единиц сельхозтехники на сумму порядка 2 млрд. сомов, разработаны программы по выдаче льготных кредитов фермерам и крестьянам. Так, за последние пять лет в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства" было выдано льготных кредитов на сумму более 18 млрд. сомов", — отметил С. Жээнбеков.
Он подчеркнул, что снижена процентная ставка на экспорто-ориентированное сельскохозяйственное производство, переработку сельскохозяйственной продукции, услуги в отрасли сельского хозяйства до 6%. С начала текущего года сумма выданных льготных кредитов аграрникам составила 1,5 млрд. сомов, до конца года планируется довести эту сумму до 7 млрд. сомов.
Премьер-министр акцентировал внимание на том, что Правительством будет продолжена работа по развитию ирригации и совершенствования системы водопользования. На данный момент разрабатывается новая 10-летняя Программа развития ирригационных систем, которая позволит улучшить мелиоративную возможность более 50 тысяч га земли по всей стране.
"В прошлом году начата модернизация системы управления в агропромышленном комплексе. Утверждена и реализуется Программа по созданию машинно-тракторных станций до 2020 года. В 2016 году по стране открылись 32 новых МТС и техсервисов, и по лизингу выдано 259 единиц техники на сумму 376,7 млн. сомов", - констатировал С.Жээнбеков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум