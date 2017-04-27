С.Жээнбеков: "Правительством разработан проект Госпрограммы развития ирригаций"

27 апреля 2017, 12:42 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "Правительством страны разработан проект Государственной программы развития ирригации Кыргызстана на 2017-2026 годы", - сообщил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков во время обсуждения его отчета о деятельности Правительства КР за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, С.Жээнбеков напомнил, что в рамках Национальной стратегии устойчивого развития страны на 2013-2017 годы большое внимание уделено развитию ирригационных систем.

"Учитывая то, что развитию сельского хозяйства в рамках НСУР было уделено особое внимание, было выдано более 2 тысяч единиц сельхозтехники на сумму порядка 2 млрд. сомов, разработаны программы по выдаче льготных кредитов фермерам и крестьянам. Так, за последние пять лет в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства" было выдано льготных кредитов на сумму более 18 млрд. сомов", — отметил С. Жээнбеков.

Он подчеркнул, что снижена процентная ставка на экспорто-ориентированное сельскохозяйственное производство, переработку сельскохозяйственной продукции, услуги в отрасли сельского хозяйства до 6%. С начала текущего года сумма выданных льготных кредитов аграрникам составила 1,5 млрд. сомов, до конца года планируется довести эту сумму до 7 млрд. сомов.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что Правительством будет продолжена работа по развитию ирригации и совершенствования системы водопользования. На данный момент разрабатывается новая 10-летняя Программа развития ирригационных систем, которая позволит улучшить мелиоративную возможность более 50 тысяч га земли по всей стране.

"В прошлом году начата модернизация системы управления в агропромышленном комплексе. Утверждена и реализуется Программа по созданию машинно-тракторных станций до 2020 года. В 2016 году по стране открылись 32 новых МТС и техсервисов, и по лизингу выдано 259 единиц техники на сумму 376,7 млн. сомов", - констатировал С.Жээнбеков.