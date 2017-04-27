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"Sport.kg": Дуатлон в Бишкеке! (карта мероприятия)

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sport.kg-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422894-ru.html

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27 апреля 2017, 12:58       Комментарии

Sport.kg. 30 апреля в Бишкеке состоятся третьи соревнования по дуатлону в истории Кыргызстана - Открытое Первенство Бишкека World Class Duathlon при поддержке Управления физической культуры и спорта столичной мэрии.
Как сообщили Федерации триатлона Кыргызстана, это шестое мероприятие от самой молодой спортивной федерации в нашей стране. Федерация триатлона КР проведет соревнования на дистанции "Спринт" в индивидуальном зачете. Дистанция "Спринт" включает в себя: бег 5 километров, затем велогонка 20 километров, а затем снова бег 2,5 километров.
Участники будут бороться за медали в следующих возрастных категориях: мужчины - "16-29", "30-39", "40-49", "50+"; женщины - "16-29", "30-39", "40-49". Также впервые будут проведены соревнования и для юниоров в категориях "12-14", "15-17". А для самых юных участников будет организован бесплатный детский забег на 500 метров.
Соревнования пройдут в самом сердце нашей столицы - на Старой Площади, также будут перекрыты участки улиц: Тыныстанова - пр.Чуй - Орозбекова - Панфилова. В соревнованиях примут участия 170 человек, включая спортсменов из Казахстана.
СПРАВКА
Триатлон - это вид спорта, совмещающий в себя сразу три циклические дисциплины плавание, велосипед и бег. Уникальность его заключается в том, что все три дисциплины спортсмен обязан пройти без перерыва и за определенный временной отрезок. Является олимпийским видом спорта. Есть разновидности триатлона - Дуатлон и Акватлон.

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