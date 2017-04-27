Депутат предложила правительству готовить не только ежегодные отчеты, но и ежеквартальные

27 апреля 2017, 12:24 Комментарии

Депутат Аида Касымалиева (СДПК) предложила правительству готовить не только ежегодные отчеты, но и ежеквартальные.

Как сказала она 27 апреля на заседании парламента, это поможет заранее планировать и вовремя видеть недостатки. В случае ежеквартального отчета в конце года будет готов годовой отчет.

Кроме того, она посоветовала ставить реальные планы. В качестве примера она привела строительство школ. "Когда строительство завершено на 99%, средства заканчиваются", - сказала А.Касымалиева.

Также депутат посоветовала в отчете указывать не только цифры, но и показать, как изменилась жизнь народа в сфере медицины, обеспечения чистой питьевой водой и других сферах.

В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поздравил А.Касымалиеву с тем, что она стала депутатом.

Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) заявила, что поддерживает отчет. "Мы получили структурированный отчет. Все есть, и сравнительный анализ, и содержательная часть. Основной показатель - снижение уровня бедности и уровня крайней бедности. Если жизнь каждой семьи в Кыргызстане улучшилась, значит правительство хорошо сработало. Я призываю поддержать отчет", - сказала она.

А.Алтыбаева попросила обратить внимание на строительство школы в селе Кара-Суйского района, которая началась три года назад, когда С.Жээнбеков был губернатором.

Аналогичную проблему поднял Алмаз Жутанов ("Онугуу-Прогресс"). Он сообщил, что в январе 2016 года был вырыт котлован под строительство средней школы №31 им.Курбанбаева в Ошской области. "Но вопрос финансирования встал, поэтому строительство остановилось", - сказал он и попросил обратить внимание на школу.

Депутат сообщил, что поддерживает отчет.