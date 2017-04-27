Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Попавший в ДТП второй школьник до сих пор в комеПопавший в ДТП второй школьник до сих пор в комеВ этом году правительство отремонтирует аварийные школыВ этом году правительство отремонтирует аварийные школы

Депутат предложила правительству готовить не только ежегодные отчеты, но и ежеквартальные

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422893-ru.html

Похожие новости

С.Жээнбеков: "Правительством разработан проект Госпрограммы развития ирригаций"

Депутат: На сайте правительства нет отчета

Депутат просит улучшить инфраструктуру в туристических местах

В этом году правительство отремонтирует аварийные школы

Депутат предложил правительству сотрудничество с арабскими странами по воде

27 апреля 2017, 12:24       Комментарии

Депутат Аида Касымалиева (СДПК) предложила правительству готовить не только ежегодные отчеты, но и ежеквартальные.
Как сказала она 27 апреля на заседании парламента, это поможет заранее планировать и вовремя видеть недостатки. В случае ежеквартального отчета в конце года будет готов годовой отчет.
Кроме того, она посоветовала ставить реальные планы. В качестве примера она привела строительство школ. "Когда строительство завершено на 99%, средства заканчиваются", - сказала А.Касымалиева.
Также депутат посоветовала в отчете указывать не только цифры, но и показать, как изменилась жизнь народа в сфере медицины, обеспечения чистой питьевой водой и других сферах.
В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поздравил А.Касымалиеву с тем, что она стала депутатом.
Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) заявила, что поддерживает отчет. "Мы получили структурированный отчет. Все есть, и сравнительный анализ, и содержательная часть. Основной показатель - снижение уровня бедности и уровня крайней бедности. Если жизнь каждой семьи в Кыргызстане улучшилась, значит правительство хорошо сработало. Я призываю поддержать отчет", - сказала она.
А.Алтыбаева попросила обратить внимание на строительство школы в селе Кара-Суйского района, которая началась три года назад, когда С.Жээнбеков был губернатором.
Аналогичную проблему поднял Алмаз Жутанов ("Онугуу-Прогресс"). Он сообщил, что в январе 2016 года был вырыт котлован под строительство средней школы №31 им.Курбанбаева в Ошской области. "Но вопрос финансирования встал, поэтому строительство остановилось", - сказал он и попросил обратить внимание на школу.
Депутат сообщил, что поддерживает отчет.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум