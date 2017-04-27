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Глава МЧС К.Боронов о разрушении дамбы на реке Кок-Арт: Мы легче перенесли, чем думали

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422892-ru.html

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А.Атамбаев и министр ЧС К.Боронов обсудили меры по недопущению подтопления жилых территорий

27 апреля 2017, 12:45       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуратов ("Республика - Ата-Журт") считает, что действий Министерства чрезвычайных ситуаций по профилактике ЧС не достаточно.
На заседании парламента 27 апреля он спросил главу МЧС Кубатбек Боронов, какую максимальную мощность реки Кок-Арт могут выдержать дамбы.
"Она называется критической - 270 кубометров в секунду. Это уровень гидропоста "Михайловка", - ответил министр.
"А почему разрушаются дамбы? Почему не мониторите?", - поинтересовался депутат.
К.Боронов ответил, что при строительстве дамб были использованы инертные материалы. "Проверять не входит в наши обязанности. Этим должна заниматься Экотехинспекция", - сказал глава ведомства.
Парламентарий посчитал, что МЧС не справится с поставленной задачей. "Сейчас солдаты мешки с песком ставят. Выдавайте габионные сетки населению, пусть помогают", - посоветовал К.Баймуратов.
К.Боронов ответил, что жители, органы местной власти помогают бороться со стихией. "Дамба, которая вчера была разрушена, была построена в 1970 году и отслужила свой срок. Мы все необходимое предпринимаем. На самом деле, мы легче перенесли, чем думали", - отметил он.

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