Глава МЧС К.Боронов о разрушении дамбы на реке Кок-Арт: Мы легче перенесли, чем думали

27 апреля 2017, 12:45 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуратов ("Республика - Ата-Журт") считает, что действий Министерства чрезвычайных ситуаций по профилактике ЧС не достаточно.

На заседании парламента 27 апреля он спросил главу МЧС Кубатбек Боронов, какую максимальную мощность реки Кок-Арт могут выдержать дамбы.

"Она называется критической - 270 кубометров в секунду. Это уровень гидропоста "Михайловка", - ответил министр.

"А почему разрушаются дамбы? Почему не мониторите?", - поинтересовался депутат.

К.Боронов ответил, что при строительстве дамб были использованы инертные материалы. "Проверять не входит в наши обязанности. Этим должна заниматься Экотехинспекция", - сказал глава ведомства.

Парламентарий посчитал, что МЧС не справится с поставленной задачей. "Сейчас солдаты мешки с песком ставят. Выдавайте габионные сетки населению, пусть помогают", - посоветовал К.Баймуратов.

К.Боронов ответил, что жители, органы местной власти помогают бороться со стихией. "Дамба, которая вчера была разрушена, была построена в 1970 году и отслужила свой срок. Мы все необходимое предпринимаем. На самом деле, мы легче перенесли, чем думали", - отметил он.