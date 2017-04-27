Жители Дача-Су намерены купить дома на средства, поступившие на спецсчет МЧС

27 апреля 2017, 12:14 Комментарии

Денежные средства, поступившие на специальный счет МСЧ в помощь родным погибших и пострадавшим во время крушения Боинга перечислены на персональные банковские счета, сообщает пресс-служба правительства.

В ведомстве напомнили, что на спецсчет от населения поступило 100 млн 499 тысяч 300 сомов.

"По просьбе самих пострадавших, деньги пойдут на нужды, в том числе на покупку жилья, и будут производиться в безналичной форме, через банковский перевода с одного счета на другой. Во избежание махинаций и в целях рационального использования денег, процесс покупки жилья будет отслеживаться правительственной комиссией. В связи с этим, отпадет необходимость во временном жилье, оплачиваемом государством", – говорится в сообщении.

Вскоре ожидается поступление компенсации от турецкой авиакомпании "ACT Airlines".

Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.