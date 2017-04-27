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Пострадавшим в авиакатастрофе в с. Дача-СУ перечислены деньги со спецсчетаПострадавшим в авиакатастрофе в с. Дача-СУ перечислены деньги со спецсчетаДепутат предложил правительству сотрудничество с арабскими странами по водеДепутат предложил правительству сотрудничество с арабскими странами по воде

Жители Дача-Су намерены купить дома на средства, поступившие на спецсчет МЧС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/zhitel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422891-ru.html

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27 апреля 2017, 12:14       Комментарии

Денежные средства, поступившие на специальный счет МСЧ в помощь родным погибших и пострадавшим во время крушения Боинга перечислены на персональные банковские счета, сообщает пресс-служба правительства.
В ведомстве напомнили, что на спецсчет от населения поступило 100 млн 499 тысяч 300 сомов.
"По просьбе самих пострадавших, деньги пойдут на нужды, в том числе на покупку жилья, и будут производиться в безналичной форме, через банковский перевода с одного счета на другой. Во избежание махинаций и в целях рационального использования денег, процесс покупки жилья будет отслеживаться правительственной комиссией. В связи с этим, отпадет необходимость во временном жилье, оплачиваемом государством", – говорится в сообщении.
Вскоре ожидается поступление компенсации от турецкой авиакомпании "ACT Airlines".
Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.

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