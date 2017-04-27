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С.Жээнбеков: "Правительством разработан проект Госпрограммы развития ирригаций"С.Жээнбеков: "Правительством разработан проект Госпрограммы развития ирригаций"Депутат: На сайте правительства нет отчетаДепутат: На сайте правительства нет отчета

Жээнбеков: В 2016 году по статье "коррупция" возбуждено более 1,2 тыс. дел

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/zheenb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422890-ru.html

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27 апреля 2017, 12:36       Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Сооронбай Жээнбеков отметил, что в рамках реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики правительство совместно с Советом безопасности КР реализует детальные планы ведомств по демонтажу коррупционных схем в госорганах.
"Также, в рамках борьбы с коррупцией в 2016 году правоохранительными органами возбуждено 1 тыс. 239 уголовных дел по должностным и экономическим преступлениям, смежных с коррупцией", – сказал он.
По его словам, в рамках данных уголовных дел в доход государственного бюджета возмещено около 3 млрд сомов, что по сравнению с 2015 годом сумма увеличена почти в 2 раза.

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