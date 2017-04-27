Жээнбеков: В 2016 году по статье "коррупция" возбуждено более 1,2 тыс. дел

27 апреля 2017, 12:36 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Сооронбай Жээнбеков отметил, что в рамках реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики правительство совместно с Советом безопасности КР реализует детальные планы ведомств по демонтажу коррупционных схем в госорганах.

"Также, в рамках борьбы с коррупцией в 2016 году правоохранительными органами возбуждено 1 тыс. 239 уголовных дел по должностным и экономическим преступлениям, смежных с коррупцией", – сказал он.

По его словам, в рамках данных уголовных дел в доход государственного бюджета возмещено около 3 млрд сомов, что по сравнению с 2015 годом сумма увеличена почти в 2 раза.