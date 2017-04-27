Попавший в ДТП второй школьник до сих пор в коме

27 апреля 2017, 12:25 Комментарии

Второй мальчик, пострадавший в результате автонаезда на улице Чапаева, до сих пор находится в коме. Об этом K-News сообщили в пресс-службе Минздрава.

По словам медиков, он уже начал реагировать на голоса, но состояние до сих пор крайне тяжелое.

"Он уже начал по не многу реагировать на голос мамы, но пока находиться без сознания. Что касается второго мальчика, он чувствует себя хорошо, уже встает с кровати", – прокомментировали в Минздраве.

Напомним, на улице Чапаева сбили двух школьников, водитель скрылся с места происшествия. Уточняется, что водитель автомашины "Мерседес Бенц", ехал на большой скорости.

После ДТП, активисты начали сбор подписей на петиции, где призывают власти за шесть месяцев установить камеры видеофиксации нарушений ПДД, запустить профессиональную патрульную полицию, обеспечить прозрачную выдачу водительских прав, нести личную ответственность за коррупционные решения судей и решить вопрос ответственности чиновников.