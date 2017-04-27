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Ответ рынка "Дыйкан" акиму Нурдину Тынаеву: Он преследует личные интересы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358991_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422888-ru.html

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27 апреля 2017, 12:08       Комментарии

Сегодня, 27 апреля, представители базара "Дыйкан" выступили с ответной пресс-конференцией. Как отметил заместитель директора муниципального рынка Талип Ташибаев, аким Ленинского района преследует личные интересы, так как иначе понять эту ситуацию никак нельзя.
Он также отметил, что приводимые мэрией причины, по которым планируют закрывать торговые ряды, являются необоснованными. Ввиду того, что представляющая угрозу нефтебаза ОсОО "Бим" была построена в 2009 году, в то время как "Дыйкан" появился годом раньше.
Также замдиректора рассказал, что из опасной зоны торговцев хотят переместить на другое место, где, как сказал Ташибаев, не так давно произошел крупный пожар на складе автомобильного масла. Кроме того, организации, находящиеся вблизи нефтебазы на улице Интергельпо, никто не планирует закрывать, сказал он.
"Аким сказал, что он выберет безопасность населения, чем обогащение местного бюджета. Но если посмотреть на карту, мы находимся в 30 метрах от нефтебазы, а в 15 метрах севернее стоит огромное количество предприятий. Насколько мне известно, там около восьми организаций, где трудятся более 1500 человек. А выселяют только нас, почему их не трогают? Я считаю, это личные интересы акима - закрыть рынок", - сказал Ташибаев.
Он также отметил, что по документам вообще не должно быть никакой нефтяной базы. Документация говорит о том, что участок был выделен не под застройку.

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