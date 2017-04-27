Премьер намерен улучшить технологию нанесения разметки на дорогах

27 апреля 2017, 12:10 Комментарии

Большое количество кредитов и грантов направляется на ремонт дорог. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша.

Он добавил, что только в 2016 году на эти цели выделили 4,9 миллиарда сомов. А в скором времени ремонт дорог начнется в Бишкеке, Оше, Кара-Куле и Джалал-Абаде.

Депутат спросил, почему в Кыргызстане разделительные полосы на дорогах через месяц стираются, когда в других странах они держатся несколько лет?

Премьер ответил, что в Кыргызстане до сих пор используются методы 60-х годов, однако скоро республика внедрит новые технологии.

Отметим, сегодня, 27 апреля, Жогорку Кенеш на пленарном заседании заслушивает отчет правительства на 2016 год.