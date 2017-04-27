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Депутат предложил правительству сотрудничество с арабскими странами по водеДепутат предложил правительству сотрудничество с арабскими странами по водеДеньги со спецсчета МЧС перечислены родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в с.Дача СУДеньги со спецсчета МЧС перечислены родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в с.Дача СУ

Премьер намерен улучшить технологию нанесения разметки на дорогах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358994_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422887-ru.html

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Премьер пояснил ситуацию вокруг проекта "Безопасный город"

27 апреля 2017, 12:10       Комментарии

Большое количество кредитов и грантов направляется на ремонт дорог. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша.
Он добавил, что только в 2016 году на эти цели выделили 4,9 миллиарда сомов. А в скором времени ремонт дорог начнется в Бишкеке, Оше, Кара-Куле и Джалал-Абаде.
Депутат спросил, почему в Кыргызстане разделительные полосы на дорогах через месяц стираются, когда в других странах они держатся несколько лет?
Премьер ответил, что в Кыргызстане до сих пор используются методы 60-х годов, однако скоро республика внедрит новые технологии.
Отметим, сегодня, 27 апреля, Жогорку Кенеш на пленарном заседании заслушивает отчет правительства на 2016 год.

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