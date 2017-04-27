Депутат предложил правительству сотрудничество с арабскими странами по воде

27 апреля 2017, 12:13 Комментарии

Сегодня, 27 апреля, на заседании парламента депутат ЖК от фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков предложил членам правительства сотрудничать с арабскими странами по вопросу доступности воды в Ошской области.

По его словам, только в городе Оше около 60% населения не обеспечены чистой питьевой водой.

"На реализацию проекта "Таза Суу" нужно порядка 20 млрд сомов. В арабских странах проводится ярмарка доноров. Возможно, членам правительства, нужно поехать туда и решить вопрос в рамках благотворительности", - сказал Баатырбеков.

Он также предложил проводить растаможку товара на пункте пропуска Торугарт - Иркештам, поскольку это может служить еще одним источником финансирования. "Сейчас машины из Китая заезжают на 400 метров территории КР и только потом растаможивают. Нужно решить этот вопрос. В частности, можно сделать пункт растаможки в Алае", - отметил нардеп.

На это премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ответил, что по проекту чистой воды нужен 21 млрд сомов. По предложению сотрудничества с арабскими странами премьер пообещал дать поручение изучить этот вопрос.