Пострадавшим в авиакатастрофе в с. Дача-СУ перечислены деньги со спецсчета

27 апреля 2017, 12:18 Комментарии

Денежные средства, поступившие на специальный счет МЧС КР от кыргызстанцев, перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" 16 января 2017 года в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Напомним, на спецсчет МЧС от населения поступило 100 млн 499 тысяч 300 сомов.

По просьбе самих пострадавших, данные финансовые средства, с которых будет осуществляться дальнейшая оплата текущих и иных расходов по их требованию, в том числе на покупку жилья, будет производиться в безналичной форме, посредством банковского перевода средств с одного счета на другой.

Также по просьбе самих же пострадавших, во избежание разного рода махинаций и в целях рационального использования выделенных денежных средств, процесс покупки жилья будет отслеживаться правительственной комиссией.

В связи с перечислением денежных средств на приобретение жилья отпадет необходимость во временном жилье для родственников погибших и пострадавших, оплачиваемом государством. В этой связи по согласованию с ними временные жилища будут освобождены.

Также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпания ACT Airlines, которой принадлежал самолет, потерпевший крушение.