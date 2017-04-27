Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке открылась выставка фотографий, приуроченная ко Дню городаВ Бишкеке открылась выставка фотографий, приуроченная ко Дню городаЖители Дача-Су намерены купить дома на средства, поступившие на спецсчет МЧСЖители Дача-Су намерены купить дома на средства, поступившие на спецсчет МЧС

Пострадавшим в авиакатастрофе в с. Дача-СУ перечислены деньги со спецсчета

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358999_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422885-ru.html

Похожие новости

Албек Ибраимов: "День города Бишкек – день рождения каждого горожанина"

Жители Дача-Су намерены купить дома на средства, поступившие на спецсчет МЧС

Деньги со спецсчета МЧС перечислены родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в с.Дача СУ

Со спецсчета МЧС перечислены деньги родственникам погибших и пострадавшим при авиакатастрофе в Дачи СУ

Пострадавший от действий К. Кадыралиева грозит самосожжением на площади

27 апреля 2017, 12:18       Комментарии

Денежные средства, поступившие на специальный счет МЧС КР от кыргызстанцев, перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" 16 января 2017 года в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Напомним, на спецсчет МЧС от населения поступило 100 млн 499 тысяч 300 сомов.
По просьбе самих пострадавших, данные финансовые средства, с которых будет осуществляться дальнейшая оплата текущих и иных расходов по их требованию, в том числе на покупку жилья, будет производиться в безналичной форме, посредством банковского перевода средств с одного счета на другой.
Также по просьбе самих же пострадавших, во избежание разного рода махинаций и в целях рационального использования выделенных денежных средств, процесс покупки жилья будет отслеживаться правительственной комиссией.
В связи с перечислением денежных средств на приобретение жилья отпадет необходимость во временном жилье для родственников погибших и пострадавших, оплачиваемом государством. В этой связи по согласованию с ними временные жилища будут освобождены.
Также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпания ACT Airlines, которой принадлежал самолет, потерпевший крушение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум