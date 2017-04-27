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В этом году правительство отремонтирует аварийные школы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358996_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422884-ru.html

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В Жогорку Кенеше заслушивают отчет о деятельности правительства за 2016 год

27 апреля 2017, 12:20       Комментарии

В этом году правительство отремонтирует аварийные школы. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, в этом году также будут завершены недостроенные социальные объекты. Весь список капитальных вложений будет составлен в мае. "Мы рассмотрим каждое предложение депутатов", - добавил он.
Премьер отметил, что в прошлом году 25 млрд сомов поступили на эти цели. Уже завершено строительство 98 социальных объектов, среди которых 77 школ. Всего было израсходовано 9,6 млрд, а также 5,2 млрд из бюджета.
Отметим, сегодня Жогорку Кенеш на пленарном заседании заслушивает отчет правительства за 2016 год.

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