27 апреля 2017, 12:20 Комментарии

В этом году правительство отремонтирует аварийные школы. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в этом году также будут завершены недостроенные социальные объекты. Весь список капитальных вложений будет составлен в мае. "Мы рассмотрим каждое предложение депутатов", - добавил он.

Премьер отметил, что в прошлом году 25 млрд сомов поступили на эти цели. Уже завершено строительство 98 социальных объектов, среди которых 77 школ. Всего было израсходовано 9,6 млрд, а также 5,2 млрд из бюджета.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш на пленарном заседании заслушивает отчет правительства за 2016 год.