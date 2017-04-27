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Депутат просит улучшить инфраструктуру в туристических местах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358998_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422883-ru.html

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27 апреля 2017, 12:28       Комментарии

Сегодня, 27 апреля, на заседании парламента, депутат от фракции "Кыргызстан" Кубанычбек Нурматов заявил, что нужно улучшать инфраструктуру туристических мест.
По его словам, в этом году ожидается большой поток туристов.
"В прошлом году в Кыргызстане прошли всемирные игры кочевников. Соответственно, в этом году ожидается большой поток туристов. Нужно улучшить инфраструктуру туристических мест, кроме Иссык-Куля. К примеру, в Ала-Букинском районе есть мемориальный комплекс "Сафед-Булан". Туда тоже могут приехать туристы, и, естественно, нужно его развивать", - сказал Нурматов.
В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ответил, что примет во внимание данный вопрос.

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