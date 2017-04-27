Депутат: На сайте правительства нет отчета

27 апреля 2017, 12:35 Комментарии

Сегодня, 27 апреля, на заседании парламента депутат от фракции СДПК Аида Касымалиева раскритиковала работу пресс-службы правительства.

По ее словам, зайдя на сайт правительства она не нашла отчета исполнительной власти.

"За каждой цифрой стоит судьба человека. В отчете должно быть отражено то, что было улучшено за год и выводы. Соответственно, исходя из этого строится план мероприятий. Я предлагаю сделать отчет правительства не годовым, а ежеквартальным. В годовом отчете уже будут видны достижения и недостатки", - сказала Касымалиева.