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Депутат: На сайте правительства нет отчета

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359000_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422882-ru.html

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27 апреля 2017, 12:35       Комментарии

Сегодня, 27 апреля, на заседании парламента депутат от фракции СДПК Аида Касымалиева раскритиковала работу пресс-службы правительства.
По ее словам, зайдя на сайт правительства она не нашла отчета исполнительной власти.
"За каждой цифрой стоит судьба человека. В отчете должно быть отражено то, что было улучшено за год и выводы. Соответственно, исходя из этого строится план мероприятий. Я предлагаю сделать отчет правительства не годовым, а ежеквартальным. В годовом отчете уже будут видны достижения и недостатки", - сказала Касымалиева.

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