В Бишкеке открылась выставка фотографий, приуроченная ко Дню города

27 апреля 2017, 12:20 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева - Кабар/. Руководитель аппарата Президента Сапар Исаков и мэр города Бишкек Албек Ибраимов сегодня приняли участие в открытии выставки фотографий в центре города Бишкек, приуроченной ко Дню города.

Открытие выставки состоялось в преддверии празднования 139-летия города Бишкек на площади "Ала-Тоо".

Большую часть экспозиций составляют фотографии, которые сквозь призму объектива фотокамер отражают значимые и интересные события, достопримечательности, ландшафты улиц и парков Бишкека разных лет.

На выставке представлено более 100 картин разных художников.

В этом году день рождения города Бишкек отмечается 29 апреля.