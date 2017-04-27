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В Бишкеке открылась выставка фотографий, приуроченная ко Дню города

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422881-ru.html

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27 апреля 2017, 12:20       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева - Кабар/. Руководитель аппарата Президента Сапар Исаков и мэр города Бишкек Албек Ибраимов сегодня приняли участие в открытии выставки фотографий в центре города Бишкек, приуроченной ко Дню города.
Открытие выставки состоялось в преддверии празднования 139-летия города Бишкек на площади "Ала-Тоо".
Большую часть экспозиций составляют фотографии, которые сквозь призму объектива фотокамер отражают значимые и интересные события, достопримечательности, ландшафты улиц и парков Бишкека разных лет.
На выставке представлено более 100 картин разных художников.
В этом году день рождения города Бишкек отмечается 29 апреля.

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