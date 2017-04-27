Албек Ибраимов: "День города Бишкек – день рождения каждого горожанина"

27 апреля 2017, 12:31 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. День города Бишкек – день рождения каждого горожанина. Об этом сегодня сообщил мэр города Бишкек Албек Ибраимов в ходе открытия выставки фотографий, приуроченной ко Дню города.

По его словам, день города – это большой праздник. "Каждый горожанин причастен к этому празднику. И я думаю, хорошее настроение и праздник может устроить сам себе каждый горожанин. К тому же в этот день в парках, скверах и на площадях будут проходить культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также народные гулянья. Основное мероприятие будет проходить на Старой площади. Там будет организована ярмарка, концертная программа и еще много чего интересного", - поделился А.Ибраимов.

Кроме этого, мэр добавил, что в городе пройдет большой форум Дельфийсих игр, в котором примут участие представители боле 20 стран мира. "Все участники с пяти континентов будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня города. Посмотрят наш праздник", - сказал он.

Отметим, 29 апреля в Бишкеке отмечают 139-летие города.