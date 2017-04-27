Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Узбекистана принял министра иностранных дел ТурцииПрезидент Узбекистана принял министра иностранных дел ТурцииДепутат просит улучшить инфраструктуру в туристических местахДепутат просит улучшить инфраструктуру в туристических местах

Албек Ибраимов: "День города Бишкек – день рождения каждого горожанина"

Источник:
http://kabar.kg/news/albek-ibr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422880-ru.html

Похожие новости

Мэр Бишкека надеется, что температура воздуха не опустится до минуса и тюльпаны не замерзнут

"Sport.kg": Дуатлон в Бишкеке! (карта мероприятия)

В Бишкеке собака пришла на почту отправить письмо

В Бишкеке открылась выставка фотографий, приуроченная ко Дню города

Реконструкция автодороги Бишкек-Кара-Балта находится на особом контроле - премьер

27 апреля 2017, 12:31       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. День города Бишкек – день рождения каждого горожанина. Об этом сегодня сообщил мэр города Бишкек Албек Ибраимов в ходе открытия выставки фотографий, приуроченной ко Дню города.
По его словам, день города – это большой праздник. "Каждый горожанин причастен к этому празднику. И я думаю, хорошее настроение и праздник может устроить сам себе каждый горожанин. К тому же в этот день в парках, скверах и на площадях будут проходить культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также народные гулянья. Основное мероприятие будет проходить на Старой площади. Там будет организована ярмарка, концертная программа и еще много чего интересного", - поделился А.Ибраимов.
Кроме этого, мэр добавил, что в городе пройдет большой форум Дельфийсих игр, в котором примут участие представители боле 20 стран мира. "Все участники с пяти континентов будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня города. Посмотрят наш праздник", - сказал он.
Отметим, 29 апреля в Бишкеке отмечают 139-летие города.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум